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BBC

الاحتلال: سقوط جرحى جراء إطلاق نيران مضادة للدبابات من لبنان

11:36 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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كتبت- سلمى سمير:

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بسقوط جرحى عند بوابة إحدى المستوطنات شمال إسرائيل عقب إطلاق نيران مضادة للدبابات من لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، تم إطلاق 3 مقذوفات من الأراضي اللبنانية، وذلك بحسبما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أفادت بسقوط 2 من الصواريخ في مناطق مفتوحة بينما لم يعبر الصاروخ الثالث الأراضي الإسرائيلية.

وتستمر التوترات والقصف المتبادل على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ8 من أكتوبر على خلفية اندلاع الحرب في قطاع غزة واستهداف الاحتلال للمدنيين، ويأتي ذلك وسط تخوفات وتحذيرات عالمية من اتساع رقعة الصراع لتشمل أطراف أخرى.

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