إقالة وزيرة الداخلية البريطانية لانتقادها تحيز الشرطة ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

وكالات

أُقيلت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، من جانب رئيس الوزراء ريتشي سوناك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية البريطانية.

ووفقا للوكالة فإن رئيس الوزراء البريطاني طلب من وزيرة الداخلية مغادرة الحكومة الاثنين.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه برافرمان اتهامات بإثارة التوترات بعد أن اتهمت قوات الشرطة البريطانية بإظهار تحيز في للتعامل مع المتظاهرين.