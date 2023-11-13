رئيس وزراء فلسطين: قصف المستشفيات وقطع الكهرباء ومنع الوقود عنها جريمة حرب

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن قصف المستشفيات وقطع الكهرباء ومنع الوقود عنها لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف اشتية، أن تعتبر إسرائيل مستشفى الشفاء عاصمة لغزة وسقوطه يعني سقوط غزة ما هو إلا تبرير لقتل المرضى والجرحى، موضحا أن إسرائيل جعلت من مستشفى الشفاء عنوان سيطرتها على غزة وكأنه ثكنة عسكرية، مشيرا إلى أن هناك ضغوط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا ولا أحد يقبل وقف المساعدات والرواتب التي ندفعها لأهلنا في غزة.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أعلن ارتفاع عدد الشهداء جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20 شهيدا.

وأضاف المتحدث، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات، موضحا أن الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 من الأطفال الخدج.

وتابع المتحدث، لا يتوفر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إمداد مجمع الشفاء بالمياه والطعام والوقود والمستلزمات الطبية.

وأكمل المتحدث: "لا يمكننا حصر أعداد الشهداء والجرحى منذ 3 أيام بسبب حصار مجمع الشفاء"، مضيفا بأننا لم نجد أي استجابة لجميع النداءات التي وجهناها من داخل مجمع الشفاء.