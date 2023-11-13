رئيس إيران: أمريكا الشريك الرئيسي في الجريمة ضد الشعب الفلسطيني في غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن التجربة أظهرت أنه لا يوجد حل لدحر المحتل سوى المقاومة ونحيي الإرادة الفولاذية لشعب غزة.

وأضاف رئيسي، أن الحكومة الأمريكية هي الشريك الرئيسي في الجريمة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، موضحا أنه على الدول الإسلامية تصنيف جيش الاحتلال منظمة إرهابية فالمجتمع الدولي متأثر بأمريكا وأصبح منعدم الهوية والشخصية.

وطالب الرئيس الإيراني، الدول الإسلامية قطع أي علاقات سياسية واقتصادية خاصة في قطاع الطاقة مع النظام الصهيوني.

قالت الخارجية الإيرانية، إن الحصار الإسرائيلي على مستشفى الشفاء واستهداف المراكز الطبية في غزة جريمة وقحة.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن إسرائيل ترتكب جرائم غير قابلة للوصف في غزة، موضحا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن عرقلة واشنطن وقف إطلاق النار ستؤدي إلى اتساع دائرة الحرب.