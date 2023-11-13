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BBC

الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات

10:40 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20 شهيدا.

وأضاف المتحدث، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات، موضحا أن الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 من الأطفال الخدج.

وتابع المتحدث، لا يتوفر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إمداد مجمع الشفاء بالمياه والطعام والوقود والمستلزمات الطبية.

وأكمل المتحدث: "لا يمكننا حصر أعداد الشهداء والجرحى منذ 3 أيام بسبب حصار مجمع الشفاء"، مضيفا بأننا لم نجد أي استجابة لجميع النداءات التي وجهناها من داخل مجمع الشفاء.

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