حماس: واهم من يظن أن الاحتلال قادر على كسر إرادة المقاومة الفلسطينية

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأحد، إن الجانب الإسرائيلي يعرقل ملف إطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول أنهم يقتربون أو يبتعدون عن صفقة حتى يتم الاتفاق بشكل نهائي.

وأكد حمدان على أنه ليس هناك صيغة نهائية لصفقة بشأن المحتجزين تحقق الأهداف المطلوبة، موضحا أن إسرائيل تمارس ضغطا نفسيا على المقاومة والوسطاء في ملف الرهائن.

وشدد حمدان على أن خيارات حكم غزة هي خيارات فلسطينية لا يقبلون العبث بها، موجها خطابه إلى الفلسطينيين في رام الله بأن يدركوا أن الجميع مستهدفون من قبل الاحتلال، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت قدرة الفلسطينيين على صياغة مستقبلهم بأنفسهم.

ولفت إلى أن من يظن أن الاحتلال قادر على كسر إرادة المقاومة الفلسطينية هو إنسان واهم، منوها إلى أن الوقت ليس في صالح الاحتلال وقدرة المقاومة على المناورة أكبر من توقعاته.