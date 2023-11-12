الجهاد الإسلامي: كل من سيأتي لغزة على ظهر دبابات الاحتلال لن يكون مقبولاً

مصراوي

قال نائب أمين حركة الجهاد محمد الهندي، اليوم الأحد، إن إسرائيل تقصف البيوت الآمنة وتفشل في مواجهة المقاومين على الأرض في غزة، مؤكدا أنها تعطل المفاوضات بشكل متعمد وأن تصريحات القادة تتعلق بالسياسة الداخلية

وأوضح الهندي أن إسرائيل تنشر الأكاذيب منذ اليوم الأول في الحرب وتحاول رفع معنويات الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن إسرائيل تستطيع اعتقال قيادات من المقاومة لكن الأجيال القادمة ستكون أقوى.

وأكد نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي، أن إسرائيل خسرت صورتها بإقليم الشرق الأوسط بعد هجوم المقاومة في 7 أكتوبر، لافتا إلى أن قتلها للمدنيين خسارة أخرى لها.

وأضاف أن كل من سيأتي لغزة على ظهر دبابات الاحتلال لن يكون مقبولا، موضحا أن كل خيارات إسرائيل صعبة طالما صمد الشعب الفلسطيني أمام التهجير.