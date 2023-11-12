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بـ 1.2 مليار دولار.. صناعات الطيران الإسرائيلية: وقعنا اتفاقًا لتزويد الجيش بمنظومات دفاع جوي

08:18 م الأحد 12 نوفمبر 2023

تزويد الجيش بمنظومات دفاع جوي أرشيفية

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مصراوي

قالت شركة صناعات الطيران الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الوضع الحالي يحتم تسريع التزويد بالمنظومات الدفاعية وتقديم حلول للبر والبحر والجو لجيش الاحتلال.

وأعلنت الشركة توقيع اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار لتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنظومات دفاع جوي.

سبق وأن نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت"، بالإضافة إلى إرسال حاملتي طائرات مع أساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، إلى جانب إيفاد عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات "دلتا" الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية.

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