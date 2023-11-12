إعلان

BBC

جوتيريش: الولايات المتحدة لديها قدرة ومسؤولية خاصة للمساهمة في كيفية إدارة غزة

07:39 م الأحد 12 نوفمبر 2023

أنطونيو جوتيريش

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إنه لا يمكن استخدام حماس سببا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحماية المطلوب توفيرها للمدنيين لا توجد في غزة.

وأوضح جوتيريش خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأمم المتحدة فقدت 101 من أفرادها في حرب غزة، مشددا على أن هجوم حماس لا يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء توسع الصراع إلى لبنان وأماكن أخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرة ومسؤولية خاصة للمساهمة في كيفية إدارة غزة.

ولفت جوتيريش إلى أن السيناريو الأفضل هو أن تتمكن السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها من تولي القيادة في غزة، مضيفا أنه من الصعب على السلطة الفلسطينية أو دول عربية تولي مسؤولياتها بغزة مع وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة قطاع غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | وفاة الفنان عثمان محمد علي