جوتيريش: الولايات المتحدة لديها قدرة ومسؤولية خاصة للمساهمة في كيفية إدارة غزة

مصراوي

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إنه لا يمكن استخدام حماس سببا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحماية المطلوب توفيرها للمدنيين لا توجد في غزة.

وأوضح جوتيريش خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأمم المتحدة فقدت 101 من أفرادها في حرب غزة، مشددا على أن هجوم حماس لا يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء توسع الصراع إلى لبنان وأماكن أخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرة ومسؤولية خاصة للمساهمة في كيفية إدارة غزة.

ولفت جوتيريش إلى أن السيناريو الأفضل هو أن تتمكن السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها من تولي القيادة في غزة، مضيفا أنه من الصعب على السلطة الفلسطينية أو دول عربية تولي مسؤولياتها بغزة مع وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي.