نتنياهو: من المحتمل أن تكون هناك صفقة لتحرير المختطفين

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه من المحتمل أن تكون هناك صفقة لتحرير المختطفين.

وتابع نتنياهو في تصريحات له لشبكة NBC الأمريكية: "سوف ننتصر في هذه الحرب وليس لدينا خيار آخر".

وأعلنت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالقريب من مفاوضات إطلاق الرهائن، أنه من المحتمل الوصول إلى اتفاق خلال أيام.

وقال مسؤول أمريكي لقناة NBC: "هناك صفقة محتملة لتبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل"

وتابع المسؤول الأمريكي لـNBC: "الصفقة التي تناقش تشمل إطلاق سراح نحو 80 امرأة وطفلا، مقابل المحتجزات لدى إسرائيل".

وفي وقت سابق قال مسؤول ملف الأسرى في حماس زاهر جبارين، السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب ويضلل بشأن ملف تبادل الأسرى.

وأشار جبارين في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أن نتنياهو يتحمل مسؤولية مصير كل المحتجزين لدى حماس، مؤكدا أنه هو العقبة فيما يتعلق بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن مصادر، أنباء تفيد بأن حماس تطالب بإدخال الوقود وفترات وقف إطلاق نار طويلة والإفراج عن سجناء أمنيين.

وأكدت البث العبرية على أن مفاوضات إطلاق الرهائن دخلت مرحلة متقدمة نسبيا بوساطة قطرية وأمريكية.

فيما أوضحت القناة 13 العبرية، أن المفاوضات المتقدمة لإنجاز صفقة تبادل للأسرى المدنيين بأعداد كبيرة لا تشمل جنود إسرائيليين.