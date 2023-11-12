الاحتلال: حماس رفضت تسلم وقود قدمناه لمستشفى الشفاء

كتبت- سلمى سمير:

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حماس رفضت تسلم الوقود الذي قدمه الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة، وذلك حسب مقابلة لنتنياهو مع شبكة " إن بي سي" الأمريكية.



ولا يستطيع أحد الخروج أو الدخول إلى مجمع الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة بعد قناصة الاحتلال له على بعد 100 متر واستهداف كل من يدخل ويخرج من المجمع.

وتحدثت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن ثلاجات الموتى في مستشفى الشفاء متكدسة بالجثث المتحللة جراء انقطاع الكهرباء بعد توقف المولدات بسبب نفاد الوقود.