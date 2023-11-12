أردوغان: لن يقف في وجه العدوان الإسرائيلي إلا وحدة العالم الإسلامي

مصراوي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لن يقف في وجه العدوان الإسرائيلي إلا وحدة العالم الإسلامي، مضيفا لن نخيب آمال المظلومين من أمتنا.

كان الرئيس التركي، اتهم اليوم الأحد، الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية بالعجز الوظيفي والعمى عندما يكون من يُقتل من المسلمين.

وتحدث أردوغان عن تواصل عدة جهات مع أنقرة تطالبه بتوصيف حركة المقاومة الفلسطينية حماس كـ "تنظيم إرهابي"، قائلًا "هم يناضلون لحماية وطنهم وأرضهم".

وفي بيانه خاطب أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء وعلى الولايات المتحدة تقبّل هذا الأمر.

وأشار أردوغان إلى أن التفاهم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير ممكن في الوقت الحالي إذا كان لديه وجهة نظر بأن غزة أرض لإسرائيل وليست للشعب الفلسطيني.

وندد الرئيس التركي بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في غزة، واصفًا الأمر بـ "جرائم الحرب"".

وأبدى الرئيس التركي امتعاضًا جراء "الفيتو"، قائلًا بإنه لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.