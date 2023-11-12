الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى القدس من الخدمة

غزة - (بي بي سي)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى القدس في شمال قطاع غزة لم يعد يعمل بسبب نفاد احتياطي الوقود لديه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، إن الطواقم الطبية لا تزال تحاول علاج المرضى بدون كهرباء "وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص في الإمدادات الطبية والغذاء والمياه".

وجاء في البيان المنشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا): "لقد تُرك المستشفى ليتدبر أمره تحت القصف الإسرائيلي المستمر، ما يشكل مخاطر شديدة على الطاقم الطبي والمرضى والمدنيين النازحين".

وأضاف أن الوجود الإسرائيلي زاد كثافة ما يحول دون إرسال سيارات الإسعاف إلى المناطق المتضررة وقد نتج عن ذلك "ترك العديد من الجثث التي لم يطالب بها أحد".

وردا على سؤال من قبل بي بي سي أمس حول ما تردد عن نشاط في مستشفى القدس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "غير قادر على الرد أو تأكيد استفسارات محددة" تتعلق بالعمليات العسكرية الجارية. لكنه نفى الاتهامات بشن غارات أخرى على المستشفيات.