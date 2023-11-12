وزير الاتصالات الفلسطيني: انقطاع الإنترنت بالكامل في غزة يوم الخميس بسبب استمرار العدوان

مصراوي

قال وزير الاتصالات الفلسطيني، إن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن اليوم الأحد، خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه رغم المناشدات المتكررة إلا أن كافة المنظمات الدولية عجزت عن إمداد مستشفى القدس بالمساعدات، موضحا أن المأساة الإنسانية في غزة وشمال القطاع فاقت الكارثية مع تكثيف الاحتلال هجماته لاسيما استهداف المستشفيات.

وأضاف الهلال الأحمر، أن الاحتلال عمل على فصل جنوب القطاع عن شماله ومنع مركبات الإسعاف من الاقتراب من أماكن توغلاته، موضحا أن أعداد كبيرة من الجثامين ملقاة على الطرق ولم تتمكن أي من طواقمنا من انتشالها.