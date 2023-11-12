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الهلال الأحمر يعلن خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

12:07 م الأحد 12 نوفمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه رغم المناشدات المتكررة إلا أن كافة المنظمات الدولية عجزت عن إمداد مستشفى القدس بالمساعدات، موضحا أن المأساة الإنسانية في غزة وشمال القطاع فاقت الكارثية مع تكثيف الاحتلال هجماته لاسيما استهداف المستشفيات.

وأضاف الهلال الأحمر، أن الاحتلال عمل على فصل جنوب القطاع عن شماله ومنع مركبات الإسعاف من الاقتراب من أماكن توغلاته، موضحا أن أعداد كبيرة من الجثامين ملقاة على الطرق ولم تتمكن أي من طواقمنا من انتشالها.

الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى القدس نفاد الوقود حرب غزة طوفان الأقصى

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