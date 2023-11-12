عزت الرشق: أهداف نتنياهو بالقضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين وتحرير الأسرى غير واقعية

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات والنازحين بداخلها جريمة حرب.

وأضاف الرشق، أن ترويج الاحتلال لاستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية أو من قبل قادة حماس أكاذيب لا أساس لها من الصحة، موضحا أن محاولات التعتيم الإعلامي من قبل الاحتلال لم تفلح والعالم يرى بالصوت الصورة استهداف المؤسسات الصحية.

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه ليس هناك مكان آمن في غزة وجيش الاحتلال يجيد القتل فقط ولا يجيد القتال أمام مقاتلي القسام، مشيرا إلى أن نتنياهو يتراجع كل يوم بشأن إنجاز مهمته وأقول له ولجيشه لا يمكنكم هزيمة المقاومة.

وأكمل الرشق، أن أهداف نتنياهو بالقضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين وتحرير الأسرى غير واقعية وسوف يفشلها شعبنا ومقاومته.

كان المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 40 نازحا أثناء خروجهم من مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف المدير العام للوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف ليلا آبار المياه في مجمع الشفاء الطبي، موضحا أنه يجب تقديم ضمانات لإجلاء الجرحى والمرضى والنازحين من مجمع الشفاء.

وتابع المدير العام، أن الاحتلال لم يكتفي بقصف الآبار ولكن قام بقصف جميع المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الوضع كارثي في مجمع الشفاء الذي يتعرض للاستهداف الإسرائيلي المركز، مضيفا أنه حتى الآن وفاة طفلين من الخدج و مريض في العناية المركزة ونتوقع وفاة المزيد.

وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل ما يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن الاحتلال حول مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة قائلا: "استنفدنا جميع المحاولات لإطالة أمد الخدمات الصحية وفقدنا كل الإمكانات"، موضحا أننا عاجزون عن تقديم أي خدمة تنقذ حياة الجرحى والمرضى في مجمع الشفاء.