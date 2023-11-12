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الاحتلال يعدم الأسير الفلسطيني المحرر منتصر سيف

11:02 ص الأحد 12 نوفمبر 2023

الأسير الفلسطيني المحرر منتصر سيف

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(مصراوي)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية إعدام بحق الأسير المحرر منتصر سيف صباح اليوم في بلدة برقة قضاء نابلس.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى، أن اغتيال الاحتلال لمنتصر سيف جاء ضمن سياسة تنكيل ممنهجة في سياق ملاحقة الأسرى المحررين والنيل منهم ومن أسرهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى، أن جثمان الشهيد منتصر سيف لا زال محتجزًا لدى جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن اغتياله كان هدفًا لما يسمى بالوحدات الخاصة.

ومنذ بداية الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر يشن الاحتلال الإسرائيلي حملة تضييق واسعة على الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجونه.

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