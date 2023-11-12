انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مجمع الشفاء بغزة

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع الكهرباء على مستشفى الشفاء بغزة بشكل كامل.

قال مدير وزارة الصحة في غزة، إن سفن حربية إسرائيلية تطلق النار الآن على مجمع الشفاء الطبي في غزة، حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

ومن جانبه قال الصحفي محمد صرصور المتواجد داخل مستشفى الشفاء، إن هناك قصف عنيف استهدف محيط المستشفى.

وتابع الصحفي مصطفى صرصور: "انعدام الكهرباء وجود أعداد كثيرة من الجثث تعيق عمل الطواقم، كما أن أصوات الاشتباكات وطلقات الرصاص تقترب من المستشفى".

وأكد "صرصور": مسيرات إسرائيلية قصفت المستشفى عدة مرات، كما أن هناك قصف إسرائيلي من البحر يستهدف مواقع في قطاع غزة".

وفي سياق متصل قال محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي: مسيرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار الآن على المستشفى.

و أفاد مصدر طبي فلسطيني، أن قصف إسرائيلي يستهدف بئرا وخزانات المياه في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

بدوره قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة: فقدنا 5 مصابين في مجمع الشفاء الطبي نتيجة عجز طواقمنا على معاجلتهم إثر انقطاع الكهرباء.

وتابع المتحدث باسم الصحة في غزة للجزيرة مباشر: قصف الاحتلال المستمر لمستشفى الشفاء يمنعنا من الخروج لدفن 100 شهيد موجودين في المجمع.

وأكد أن نحو 8 آلاف فلسطيني بمجمع الشفاء حياتهم في خطر لعدم توافر أي من مقومات الحياة الأساسية.