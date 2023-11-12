سفن حربية إسرائيلية تطلق النار على مجمع الشفاء الطبي في غزة

مصراوي

قال مدير وزارة الصحة في غزة، إن سفن حربية إسرائيلية تطلق النار الآن على مجمع الشفاء الطبي في غزة، حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

ومن جانبه قال الصحفي محمد صرصور المتواجد داخل مستشفى الشفاء، إن هناك قصف عنيف استهدف محيط المستشفى.

وتابع الصحفي مصطفى صرصور: "انعدام الكهرباء وجود أعداد كثيرة من الجثث تعيق عمل الطواقم، كما أن أصوات الاشتباكات وطلقات الرصاص تقترب من المستشفى".

وأكد "صرصور": مسيرات إسرائيلية قصفت المستشفى عدة مرات، كما أن هناك قصف إسرائيلي من البحر يستهدف مواقع في قطاع غزة".