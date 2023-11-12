النازحون في مستشفى مهدي للولادة بغزة يناشدون الصليب الأحمر لإجلائهم

مصراوي

ناشد النازحون في مستشفى مهدي للولادة بغزة، الصليب الأحمر التدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة، بقصف عنيف غرب غزة.

وتابعت وسائل الإعلام الفلسطينية، سقوط عدد من الإصابات في صفوف النازحين بداخله.

وفي سياق متصل قال محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي: مسيرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار الآن على المستشفى.

و أفاد مصدر طبي فلسطيني، أن قصف إسرائيلي يستهدف بئرا وخزانات المياه في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

بدوره قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة: فقدنا 5 مصابين في مجمع الشفاء الطبي نتيجة عجز طواقمنا على معاجلتهم إثر انقطاع الكهرباء.

وتابع المتحدث باسم الصحة في غزة للجزيرة مباشر: قصف الاحتلال المستمر لمستشفى الشفاء يمنعنا من الخروج لدفن 100 شهيد موجودين في المجمع.

وأكد أن نحو 8 آلاف فلسطيني بمجمع الشفاء حياتهم في خطر لعدم توافر أي من مقومات الحياة الأساسية.