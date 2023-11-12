حماس: هناك جهود تبذل من الأشقاء في مصر بشأن مفاوضات الأسرى
مصراوي
أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن هناك جهود تبذل من الأشقاء في قطر ومصر بشأن مفاوضات تبادل الأسرى.
وتابع القيادي في حماس أسامة حمدان: "جهود التوصل لاتفاق مستمرة وقد تعرضت لتعطيل من الجانب الإسرائيلي".
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: السيطرة الأمنية تشمل الدخول في أي وقت نريده للقضاء على المخربين.
وتابع نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، " لن يكون هناك مستقبل لحماس في غزة ولا مستقبل لأي سلطة تدفع للمخربين الذين يستهدفون أبنائنا".
وأكد أن أهداف الحرب هو إعادة الأمن لدولة إسرائيل من خلال القضاء على حماس.
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