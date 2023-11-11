رئيس أساقفة كانتربري: الوضع الذي يواجه الموظفين والمرضى في مستشفيات غزة كارثي

مصراوي

قال جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري بالمملكة المتحدة، اليوم السبت، إن قصف المستشفيات المدنيين المتواصل في غزة لا يمكن التسامح معه، مؤكدا أنه ذلك يخالف القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف فورا.

وأشار ويلبي إلى أن الوضع الذي يواجه الموظفين والمرضى في مستشفيات غزة كارثي، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لاستعادة نظام الرعاية الصحية في القطاع وحماية من هم في أمس الحاجة إليه.

وأوضح رئيس الأساقفة في الكنيسة الإنجليزية أنه يصلي "من أجل الطاقم الشجاع والمرضى في المستشفى الأهلي الذي يديره الأنجليكانيون في غزة والذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب.