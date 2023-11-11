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BBC

الفصائل الفلسطينية: محاولة الاحتلال للظهور بشكل إنساني جاءت بعد فشل إثبات عسكرة المستشفيات

11:26 م السبت 11 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال

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مصراوي

قالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك، اليوم السبت، إن الناطق باسم الجيش يبث أكاذيب وادعاءات باطلة لتبرئة جيشه من قتل الأطفال، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم وقصف وارتكب مجازر في 5 مستشفيات.

وأشارت الفصائل إلى مطالبتهم السابقة للأمم المتحدة بزيارة المستشفيات لكشف الحقائق وتحمل المسؤولية ومنع تزييف الحقائق.

وأكدت الفصائل أن محاولة الاحتلال تقديم نفسه بمظهر إنساني جاءت بعد فشل إثبات عسكرة المستشفيات.

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