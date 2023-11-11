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وحدة كوارث الصليب الأحمر: استهداف إسرائيل لمستشفيات غزة يعرض طواقمنا الطبية لخطر

11:06 م السبت 11 نوفمبر 2023

الصليب الأحمر

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مصراوي

قال رئيس وحدة الكوارث بالهلال والصليب الأحمر بالشرق الأوسط، إن ما تم إدخاله في غزة من مساعدات يقل عن 4% من احتياجات القطاع.

وأضاف رئيس وحدة الكوارث بالهلال والصليب الأحمر بالشرق الأوسط، أن استهداف إسرائيل لمستشفيات غزة يعرض طواقمنا الطبية لخطر مستمر، موضحا أن نقص الموارد الطبية والبشرية يعيق مهمتنا لإسعاف المصابين في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 11100 بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني، نشر استغاثة عاجلة، للتدخل ووقف الإجرام الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي حاليا، بحق المرضى والنازحين داخل مستشفى القدس في قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ الدبابات على بعد 20 مترًا فقط من مستشفى القدس غرب مدينة غزة، مؤكدين على أنّ قوات الاحتلال تطلق النار مباشرة على المستشفى، ووجود حالة هلع وخوف شديد بين النازحين.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، يشن سلسلة غارات عنيفة وحزامًا ناريًا في منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الاندونيسي شمال غزة.

الصليب الأحمر الطواقم الطبية الاحتلال الإسرائيلي

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