سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: حكومة نتنياهو حققت فشلا كاملا إلا في قصف المستشفيات وقتل الأطفال

مصراوي



قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي السفير عبدالرحمن الفرا، إن حكومة نتنياهو حققت فشلا كاملا إلا في قصف المستشفيات وقتل الأطفال.



وأضاف السفير، أن حكومة نتنياهو أكدت بوضوح استهداف تصفية القضية الفلسطينية بقتل الشعب الفلسطيني، موضحا أن الضغط الشعبي والمظاهرات المستمرة في أوروبا وصور القتل اليومية بغزة غيرت موقف معظم قادة الاتحاد الأوروبي.



وأكمل سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن الفلسطينيون انتظروا من قمة العرب أن تهدد بـ سلاح النفط للضغط على أمريكا والغرب لوقف العدوان.

