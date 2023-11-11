طائرات الاحتلال تقصف مقراً تابعاً للأمم المتحدة يأوي نازحين في غزة

مصراوي

قالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، اليوم السبت، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مقرًا تابعا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في حي النصر بمدينة غزة.

وأكدت أن المبنى الذي تم استهدافه كان يضم نازحين، مشيرة إلى صدور مناشدات لمنظمة الصليب الأحمر الدولي للتدخل والسماح بإسعاف المصابين.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم: "فقدنا أول مريض وأول طفل داخل العناية المركزة بسبب نقص الأكسجين ونفاد الوقود بمستشفى الشفاء.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم السبت، "مجمع الشفاء بلا كهرباء والأطقم الطبية تعمل بطرق بدائية للحفاظ على حياة المرضى والأطفال بالعناية المركزة".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل من هو بداخل مجمع الشفاء بالرصاص والمسيرات ولا يستطيعون التحرك داخل المجمع، مؤكدا أن مجمع الشفاء محاصر ويتعرض لقصف الاحتلال وأصبح خارج الخدمة بسبب نفاذ الوقود.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، 23 مستشفى خرجوا عن الخدمة الآن في غزة ونحذر من وقوع كارثة حقيقية بخروج مجمع الشفاء عن الخدمة كليا.