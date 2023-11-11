بن غفير: بالقضاء على حماس نقصد القادة والمؤيدين وحتى من يوزعون الحلوى

مصراوي

قال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي في حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه حينما يقول يجب القضاء على حماس فإنه يقصد بذلك القادة والمؤيدين وحتى من يوزعون الحلوى فكلهم بحسب وصفه "إرهابيون".

سبق وأن قال بن غفير: "طالما أن حماس لا تطلق سراح الأسرى الذين في أيديها، فإن الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى دخول غزة هو مئات الأطنان من المتفجرات من سلاح الجو الإسرائيلي، وليس المساعدات الإنسانية".