نتنياهو: هدفنا جعل غزة منطقة منزوعة السلاح تحت سلطة أمنية

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: السيطرة الأمنية تشمل الدخول في أي وقت نريده للقضاء على المخربين.

وتابع نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، " لن يكون هناك مستقبل لحماس في غزة ولا مستقبل لأي سلطة تدفع للمخربين الذين يستهدفون أبناءنا"

وأكد أن أهداف الحرب هو إعادة الأمن لدولة إسرائيل من خلال القضاء على حماس.

وأوضح أنه لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم الأولاد كراهية إسرائيل ولا سلطة لمن لم يقم بإدانة المجزرة بعد شهر.

وأشار إلى أنه ليس من المثالي عودة المستوطنات إلى غزة مرة أخرى، لا أعتقد أن عودة الاستيطان لغزة هدف واقعي وقلت إن هدفنا جعلها منطقة منزوعة السلاح تحت سلطة أمنية.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعل أمورا كثيرة جيدة لكنه ارتكب خطأ فادحا فمن يقتل الأطفال ويتخذهم دروعا هي حماس لا نحن.