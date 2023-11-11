وزير دفاع الاحتلال: حزب الله يلعب بالنار وجنودنا مستعدين لأي مهمة

مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: حماس تحت ضغط هائل في قطاع غزة ويعلمون أننا سنصل إليهم، هدفنا الأسمى هو الانتصار في الحرب وإعادة الأسرى.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال ورئيس أركان الجيش، أمامنا أيام طويلة من القتال وأثق في قدرة جنودنا على الانتصار.

ولفت إلى أنه عندما تكون العملية البرية أعمق يزداد الضغط على حماس وتزداد إمكانية الوصول للمخطوفين.

وأشار إلى أن حزب الله يلعب بالنار وجنودنا مستعدون لأي مهمة على الأرض.