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BBC

بالتزامن مع اقتحام الاحتلال.. انقطاع الكهرباء عن مدينة جنين بالضفة الغربية

09:46 م السبت 11 نوفمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي
انقطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، مساء اليوم السبت، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، بعد اندلاع اشتباكات وسماع دوي انفجارات في المخيم.
وكانت جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين، مع استمرار الاشتباكات المسلحة وإلقاء القنابل محلية الصنع باتجاه الآليات الصهيونية.
وأكد المتحدث باسم شهداء الأقصى، مساء اليوم، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة وشرسة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص والعبوات الناسفة.

مخيم جنين الضفة الغربية الكهرباء فلسطين الاحتلال الإسرائيلي

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