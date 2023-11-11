بعد توقف المولد الكهربائي.. وفاة طفل ثانٍ في مستشفى الشفاء بغزة

مصراوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، وفاة طفل ثاني في حضانة مجمع الشفاء الطبي بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة.

وقال القدرة في وقت سابق من اليوم: "فقدنا أول مريض وأول طفل داخل العناية المركزة بسبب نقص الأكسجين ونفاد الوقود بمستشفى الشفاء.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم السبت، "مجمع الشفاء بلا كهرباء والأطقم الطبية تعمل بطرق بدائية للحفاظ على حياة المرضى والأطفال بالعناية المركزة".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل من هو بداخل مجمع الشفاء بالرصاص والمسيرات ولا يستطيعون التحرك داخل المجمع، مؤكدا أن مجمع الشفاء محاصر ويتعرض لقصف الاحتلال وأصبح خارج الخدمة بسبب نفاذ الوقود.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، 23 مستشفى خرجوا عن الخدمة الآن في غزة ونحذر من وقوع كارثة حقيقية بخروج مجمع الشفاء عن الخدمة كليا.