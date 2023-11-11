جيش الاحتلال: لا نهاجم مستشفى الشفاء وسنسمح للمرضى والنازحين بداخله بالمغادرة

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، إنهم تمكنوا من القضاء على "المخرب" الذي كان يحتجز 1000 من الغزيين في المستشفى ومنعهم من المغادرة، وفق مزاعمه.

وأشار إلى أنهم لا يهاجمون مستشفى الشفاء وسيواصلون السماح للمرضى والموجودين فيه بالمغادرة جنوبا.

وأوضح هاجاري أن إنجازات الحرب مهمة وأنهم يواصلون بعزم تحقيق أهداف الحرب، مؤكدا أنهم يحتاجون لمزيد من الوقت للعمل العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة.