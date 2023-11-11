الإعلام العسكري للمقاومة ينشر مشاهد لاشتباكات عناصر القسام مع آليات الاحتلال

مصراوي

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، مشاهد من التحام مجاهديها بالآليات المتوغلة في منطقتي التوام وبيت حانون شمال قطاع غزة في معركة "طوفان الأقصى".

الله أكبر



كتائب القسام تنشر الآن مشاهد قوية من التحام المجاهدين بالآليات الصهيونية المتوغلة في منطقتي التوام وبيت حانون شمال قطاع غزة.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/giej9RlcYa — رضوان الأخرس (@rdooan) November 11, 2023

وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال اليوم السبت، إن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل، موضحا أن المقاومون يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته. وأكمل أبو عبيده، أن الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية، قائلا "نعلن توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري، بينها 25 خلال 48 ساعة الأخيرة. وأشار أبو عبيدة إلى أن ما يحدث في غزة على الأرض هو أن الآلة العسكرية الإسرائيلية تدمر كل ما يقابلها. وتابع المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أن المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة، مضيفا أن المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب.