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BBC

أبو عبيدة: دمرنا 160 آلية عسكرية إسرائيلية بينها 25 أمس

07:48 م السبت 11 نوفمبر 2023

أبو عبيدة

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مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن ما يحدث في غزة على الأرض هو أن الآلة العسكرية الإسرائيلية تدمر كل ما يقابلها.
وأضاف أبو عبيدة، أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل، موضحا أن مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته.

وتابع المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أن المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة، مضيفا أن المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب.

وأكمل أبو عبيده، أن الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية، قائلا "نعلن توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري، بينها 25 خلال 48 ساعة الأخيرة.

أبو عبيدة كتائب القسام تدمير اليات اسرائيلية طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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