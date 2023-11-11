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BBC

تونس تتحفظ على بعض مخرجات قرار القمة العربية الإسلامية بالرياض

07:24 م السبت 11 نوفمبر 2023

القمة العربية الإسلامية

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مصراوي
تحفظت تونس على كل ما ورد في القرار النهائي للجلسة الطارئة بالقمة العربية الإسلامية بالرياض لبحث الأوضاع في غزة.
واستثنت تونس النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وحصل "مصراوي" على نص قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، والتي عقدت اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد البيان الختامي على ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة، فضلًا عن فرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وأكد البيان ضرورة دعم الجهود المصرية الرامية لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

تونس القمة العربية الإسلامية غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي

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عاجل| 31 قرارًا.. نص البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية لطارئة لبحث الأوضاع في غزة