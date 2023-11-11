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BBC

واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين: إطالة معاناة الفلسطينيين تزيد من احتمال حرب إقليمية

06:33 م السبت 11 نوفمبر 2023

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قالت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين، إن إطالة معاناة الفلسطينيين تهدد بالدفع نحو التطرف وزيادة احتمال حرب إقليمية.

وتابعت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر: "مسؤولون أمريكيون يعربون عن عدم ارتياحهم، لاستهداف إسرائيل مواقع حماس بأماكن تجمع المدنيين".

وأضافت واشنطن بوست عن مصادر: "مسؤولو إدارة بايدن يتوقعون أثرا محدودا على بلادهم إذا انتهى هجوم إسرائيل بسرعة".

وتابعت واشنطن بوست عن مسؤولين: "لا ضغوط من الكونغرس على بايدن لتغيير المسار، رغم قلق أعضاء حزبه من خسائر الفلسطينيين".

إسرائيل فلسطين غزة طوفان الأقصى بايدن

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