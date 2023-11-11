واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين: إطالة معاناة الفلسطينيين تزيد من احتمال حرب إقليمية

مصراوي

قالت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين، إن إطالة معاناة الفلسطينيين تهدد بالدفع نحو التطرف وزيادة احتمال حرب إقليمية.

وتابعت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر: "مسؤولون أمريكيون يعربون عن عدم ارتياحهم، لاستهداف إسرائيل مواقع حماس بأماكن تجمع المدنيين".

وأضافت واشنطن بوست عن مصادر: "مسؤولو إدارة بايدن يتوقعون أثرا محدودا على بلادهم إذا انتهى هجوم إسرائيل بسرعة".

وتابعت واشنطن بوست عن مسؤولين: "لا ضغوط من الكونغرس على بايدن لتغيير المسار، رغم قلق أعضاء حزبه من خسائر الفلسطينيين".