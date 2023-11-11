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BBC

الشرطة البريطانية: 300 ألف متظاهر في لندن للمطالبة بوقف العدوان على غزة (فيديو)

06:24 م السبت 11 نوفمبر 2023

تظاهرات لندن تطالب بوقف العدوان على غزة

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مصراوي

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة البريطانية، 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة لندن.

واعتقلت الشرطة البريطانية 82 شخصًا وسط لندن بعد مظاهرات تطالب بوقف الحرب في غزة، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.

وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة وسط لندن، اليوم السبت، في أعقاب اشتباكات قريبة بين المتظاهرين اليمينيين المتطرفين والشرطة التي شنت عملية كبيرة لتجنب الاشتباكات.

"المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" هي الأحدث في سلسلة تظهر دعمًا للفلسطينيين وتدعو إلى وقف إطلاق النار من قصف إسرائيل لقطاع غزة.

وقالت الشرطة إن الجماعات اليمينية المتطرفة المعارضة للمسيرة كانت حاضرة في وسط لندن "بأعداد كبيرة"، مما أدى إلى مناوشات مع ضباط بالقرب من النصب التذكاري للحرب النصب التذكاري، بالقرب من مجلسي البرلمان ووستمنستر.

تظاهرات لندن قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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