الشرطة البريطانية: 300 ألف متظاهر في لندن للمطالبة بوقف العدوان على غزة (فيديو)

مصراوي

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة البريطانية، 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة لندن.

Might be the biggest march in London so far..#FreePalestine pic.twitter.com/8Blz7xaSPE — Syricide (@Syricide) November 11, 2023

واعتقلت الشرطة البريطانية 82 شخصًا وسط لندن بعد مظاهرات تطالب بوقف الحرب في غزة، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.

London stands with Gaza pic.twitter.com/pSPPS4js7Z — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) November 11, 2023

وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة وسط لندن، اليوم السبت، في أعقاب اشتباكات قريبة بين المتظاهرين اليمينيين المتطرفين والشرطة التي شنت عملية كبيرة لتجنب الاشتباكات.

A mass protest in London city in solidarity with Gaza.



The world stands with Palestine. 🇵🇸 pic.twitter.com/PnYgDARbGN — dunia 🫒 (@missfalasteenia) November 11, 2023

"المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" هي الأحدث في سلسلة تظهر دعمًا للفلسطينيين وتدعو إلى وقف إطلاق النار من قصف إسرائيل لقطاع غزة.

وقالت الشرطة إن الجماعات اليمينية المتطرفة المعارضة للمسيرة كانت حاضرة في وسط لندن "بأعداد كبيرة"، مما أدى إلى مناوشات مع ضباط بالقرب من النصب التذكاري للحرب النصب التذكاري، بالقرب من مجلسي البرلمان ووستمنستر.