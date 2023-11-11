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BBC

بريطانيا تعتقل 82 شخصًا وسط لندن بعد مظاهرات تطالب بوقف الحرب على غزة

05:41 م السبت 11 نوفمبر 2023

مظاهرات في لندن تطالب بوقف الحرب على غزة

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مصراوي

اعتقلت الشرطة البريطانية 82 شخصًا وسط لندن بعد مظاهرات تطالب بوقف الحرب في غزة، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة وسط لندن، اليوم السبت، في أعقاب اشتباكات قريبة بين المتظاهرين اليمينيين المتطرفين والشرطة التي شنت عملية كبيرة لتجنب الاشتباكات.

"المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" هي الأحدث في سلسلة تظهر دعمًا للفلسطينيين وتدعو إلى وقف إطلاق النار من قصف إسرائيل لقطاع غزة.

وقالت الشرطة إن الجماعات اليمينية المتطرفة المعارضة للمسيرة كانت حاضرة في وسط لندن "بأعداد كبيرة"، مما أدى إلى مناوشات مع ضباط بالقرب من النصب التذكاري للحرب النصب التذكاري، بالقرب من مجلسي البرلمان ووستمنستر.

اعتقال متظاهرين الشرطة البريطانية مظاهرات لندن قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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