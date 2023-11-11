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BBC

31 قرارًا.. نص البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية لطارئة لبحث الأوضاع في غزة

05:11 م السبت 11 نوفمبر 2023

القمة العربية الإسلامية

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مصراوي

حصل "مصراوي" على نص قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، والتى عقدت اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد البيان الختامي على ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة، فضلًا عن فرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وأكد البيان على ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وفيما يلي النص الكامل للقرار:

القمة العربية الإسلامية غزة السعودية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة طوفان الأقصى

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عاجل| 31 قرارًا.. نص البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية لطارئة لبحث الأوضاع في غزة