نصرالله: هناك وسائل إعلام عربية وعالمية يساعدون الاحتلال على تحقيق أهدافه

مصراوي

قال نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن "هناك وسائل إعلام عربية وأخرى عالمية يساعدون العدو الإسرائيلي على تحقيق أهدافه في محاولة بث اليأس لدى الناس".

وتابع نصر الله خلال كلمة له اليوم السبت: تغير الرأي العام العالمي في الغرب وخاصة في واشنطن وأوروبا ضد العدو مهم وغير مسبوق.

ولفت نصرالله إلى أن موقف الشعوب العربية من التطبيع مع العدو سيكون أكثر مقاومة بعد الحرب الدائرة في غزة.

وأكد الأمين العام لحزب الله: الوقت يضغط على العدو الاسرائيلي ومن يحميه من رؤساء دول غربية، لا يوجد لإسرائيل حاليا سوى الولايات المتحدة الأمريكية وتابعتها بريطانيا.

وأوضح أن الفلسطينيون يتطلعون لقمة تجمع دولا عربية وإسلامية ويطالبون بوقفة رجل واحد ووقف العدوان.

وأشار إلى أن الاحتلال "يعتدي بشكل علني وفاضح وواضح على المستشفيات في قطاع غزة وعلى مرأى ومسمع من العالم و الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تتراجع بل تزداد يومًا بعد يوم"

وِشدد أن وحشية الاحتلال هي تعبير عن روح الانتقام الصهيوني المتوحش الذي لا حدود له و أحد الأهداف الأساسية التي يريدها العدو من حجم الجرائم المهول هو إخضاع الشعب الفلسطيني واللبناني وكل شعوب المنطقة والقول أن كلفة المقاومة غالية جدًا ودفعهم للاستسلام.