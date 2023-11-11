دبابات الاحتلال تحاصر مستشفى القدس في غزة وتطلق النار على من بالداخل

مصراوي

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني، استغاثة عاجلة، للتدخل ووقف الإجرام الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي حاليا، بحق المرضى والنازحين داخل مستشفى القدس في قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ الدبابات على بعد 20 مترًا فقط من مستشفى القدس غرب مدينة غزة، مؤكدين على أنّ قوات الاحتلال تطلق النار مباشرة على المستشفى، ووجود حالة هلع وخوف شديد بين النازحين.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، يشن سلسلة غارات عنيفة وحزامًا ناريًا في منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الإندونيسي شمالي غزة.

وفيما سبق قال أحد الصحفيين المتواجدين داخل مستشفى الشفاء، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فتح النار على مجموعة من النازحين حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي.

وتابع الصحفي المتواجد داخل مستشفى الشفاء، حسبما أعلنت الجزيرة مباشر في نبأ عاجل، إن النازحين حاولوا الخروج من المجمع، نتيجة الخوف والهلع الذي يتعرضون له بسبب كثافة النيران داخل المجمع، ووقوعهم بين شهداء وإصابات.

وأضاف الصحفي: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجدا مقابل المجمع".