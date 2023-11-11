ولي عهد الكويت: المأساة بغزة نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية

مصراوي

قال مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت: جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، الأشقاء في غزة يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على يد الاحتلال.

وتابع ولي عهد الكويت خلال كلمته في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، اليوم السبت، إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.

ولفت الصباح إلى أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، داعيًّا مجلس الأمن للعمل على وقف العمليات العسكرية ونزيف الدم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد ولي عهد الكويت على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، مرحبًا بالدعوة لهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا، فإن القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية.

وطالب ولي عهد الكويت بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن فتح المعابر لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة .

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.