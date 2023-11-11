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رئيس المجلس الرئاسي الليبي: مصداقية المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين أصبحت محل شك

03:53 م السبت 11 نوفمبر 2023

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

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مصراوي

قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي: مصداقية المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني محل شك.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، اليوم السبت، مصداقية المجتمع الدولي أصبحت على المحك.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم الـ7 من أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

القمة العربية الإسلامية طوفان الأقصى قطاع غزة محمد المنفي حماس

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