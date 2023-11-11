الرئيس العراقي: يجب التحرك السريع والجاد لإدخال المساعدات إلى غزة

مصراوي

جدد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، موقف بلاده إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها القدس.

وندد الرئيس العراقي، خلال كلمته بالقمة العربية الاستثنائية، بالانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وتابع الرئيس العراقي: "محاولة إسرائيلية بائسة للإجهاز على قضية فلسطين، ويجب التحرك السريع والجاد لإدخال المساعدات إلى غزة، وما تقوم به إسرائيل هو محاولة لتهجير الفلسطينيين".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع في أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.