الرئيس السوري: الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية والمجازر بحقنا

مصراوي

قال بشار الأسد الرئيس السوري: الصهيونية تفوقت على نفسها في الهمجية، غزة ليست القضية وإنما فلسطين هي القضية.

وتابع خلال كلمته في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، اليوم السبت، "الوضع الفلسطيني ازداد ظلما وقهرا"

وأكد الأسد "المزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية والمجازر بحقنا، لا يمكن عزل الإجرام المستمر عن طريقة تعاطينا كدول عربية وإسلامية مع الأحداث المتكررة بشكل مجتزأ من القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن "الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية ما يضعنا أمام مسؤوليات غير مسبوقة"

وأضاف " هل يحتاج الفلسطيني منا المعونات الإنسانية أولاً أم يحتاج إلى الحماية مما هو قادم من إبادة بحقه؟"

وأشار إلى أن "الحديث عن حل الدولتين وإطلاق عملية السلام وتفاصيل أخرى هو ليس الأولوية في هذه اللحظة الطارئة".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة .

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم الـ7 من أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.