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BBC

متحدث حكومة الاحتلال يوجه رسالة إلى قادة الدول العربية أثناء اجتماعهم بالقمة

03:24 م السبت 11 نوفمبر 2023

أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي

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مصراوي

وجه المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، رسالة إلى قادة الدول العربية، بالتزامن مع اجتماعهم في المملكة العربية السعودية، لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان: " ندعو جميع قادة الدول العربية إلى التحرك من أجل الإفراج الفوري عن أكثر من 200 مختطف ومفقود تحتجزهم حماس، بما في ذلك الأطفال والفتيات والفتيان والنساء والرجال والشيوخ والرجال". وطالب متحدث رئيس وزراء الاحتلال، بأن يدين قادة الدول العربية، ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: "تصرفات حماس مخالفة لشريعة الإسلام". ودعا متحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال، جميع قادة الدول العربية إلى التنسيق مع إسرائيل، بشأن سبل تقديم الاستجابة الإنسانية لمواطني غزة.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

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