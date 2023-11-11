رئيس جيبوتي: المنطقة لن تستقر إلا بعد استقرار فلسطين

مصراوي

قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، إنه لن يحدث الاستقرار بالمنطقة إلا بعد استقرار فلسطين.

و تابع الرئيس الجيبوتي في كلمته أمام القمة العربية الاستثنائية في السعودية: "الممارسات الصهيونية بحق الفلسطينيين تتعارض مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وندعو للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار عن القطاع، وندعو لإيصال المساعدات إلى غزة وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني و نرفض تصفية القضية الفلسطينية" .

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة .

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.