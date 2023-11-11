بيربوك تدعو في السعودية لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

الرياض 11نوفمبر (د ب أ)

خلال المحادثات التي تجريها في السعودية حول أزمة حرب غزة، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مجددا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتوفير الإمدادات للسكان المعوزين في قطاع غزة. وذكرت مصادر من وفد الوزيرة الألمانية اليوم السبت أنه خلال المحادثات مع مسؤولين من الحكومتين القطرية والسعودية كان هناك اتفاق "على ضرورة تطبيق وقف إطلاق نار إنساني، والذي يسمح أيضا بإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضافت المصادر أنه كان هناك اتفاق أيضا على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام للفلسطينيين والإسرائيليين إلا مع منظور مستقبلي لحل الدولتين. وأشارت المصادر إلى أنه كان من الواضح أن هناك قلقا مشتركا من إمكانية امتداد العنف إلى الضفة الغربية.