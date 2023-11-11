المفوض العام للأونروا: الحياة في غزة صادمة وملاجئ الوكالة ممتلئة

مصراوي

قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: 101 من العاملين في الأونروا قضوا نحبهم في غزة.

وتابع المفوض العام للأونروا، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، اليوم السبت، الأوضاع في مجمع الشفاء خطيرة وثلث المرافق الصحية فقط تعمل حاليا في غزة.

ولفت لازاريني إلى أن الحياة في غزة صادمة وملاجئ الوكالة ممتلئة والسكان يشعرون أن العرب والمسلمين والعالم تخلوا عنهم.

وأكد أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات دون شروط، وتوفير التمويل الكافي للأونروا للقيام بأدوارها في غزة.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة .

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.