الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: يجب إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني

مصراوي

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، لوقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات.

وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "نرفض التهجير القسري للفلسطينيين، وندعو لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.