إعلان

BBC

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: يجب إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني

01:48 م السبت 11 نوفمبر 2023

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، لوقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات.

وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "نرفض التهجير القسري للفلسطينيين، وندعو لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي غزة التهجير القسري للفلسطينيين إسرائيل القمة العربية الإسلامية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| السيسي يطالب بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة